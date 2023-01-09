Ботсвана нажилась на отказе покупателей от российских алмазов

Bloomberg: Ботсвана увеличила доходы бюджета из-за отказа покупателей от алмазов из России

Профицит бюджета Ботсваны в апреле-сентябре составил 598,7 миллиона пул (46,9 миллиона долларов), что эквивалентно 0,55 процента ВВП страны. На положительную динамику повлияло увеличение экспортных доходов государства от продажи полезных ископаемых на 66 процентов, в большей мере — алмазов, спрос на которые резко вырос после начала российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства финансов южноафриканской страны.

После февраля некоторые покупатели начали отказываться от алмазов из России, которая является лидером по объемам добычи данного вида минералов. Таким образом, следующая за ней крупнейшая страна-производитель алмазов — Ботсвана — смогла нажиться на падении спроса на минералы российского происхождения.

Согласно данным центрального банка страны, главная по добыче алмазов в Ботсване компания De Beers за 11 месяцев 2022 года продала необработанные алмазы на 54,9 миллиарда пул (4,2 миллиарда долларов). При этом за аналогичный период 2021 года компания получила за продажи 38,1 миллиарда пул (2,9 миллиарда долларов) — это рекордная сумма с 2016 года.

Несмотря на явное превышение доходов бюджета страны над его расходами, местное министерство финансов прогнозирует, что бюджет государства будет закрыт с дефицитом в размере 7,7 миллиарда пул, или 4,4 процента ВВП.

На фоне происходящего на Украине покупатели из разных стран также начали отказываться от российской меди и алюминия. К примеру, в начале сентября не захотел покупать алюминий российского происхождения один из крупнейших импортеров металла в мире — американская компания Novelis. На неделе с 29 августа по 4 сентября она объявила тендер на поставку металла на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения.