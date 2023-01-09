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17:59, 9 января 2023Мир

В США объяснили просьбы Украины о военных поставках

Профессор из США Вольф заявил о предстоящем крахе ВСУ после просьб Зеленского об оружии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский экономист Ричард Вольф объяснил, о чем говорят просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых военных поставках для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, такие просьбы могут являться признаком близкого краха ВСУ. «Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее. Ее союзникам не нужно было бы их отдавать», — написал профессор из США.

Ранее немецкие власти допустили отправку оружия Киеву. В частности, Берлин может поставить боевые танки Leopard, однако позиция ФРГ может поменяться в зависимости от хода военного конфликта.

До этого Германия пообещала выделить украинской стороне боевые машины пехоты Bradley. Помимо этого, украинских военных обучат обращению образцами современной западной бронетехники.

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Виктория Кондратьева
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