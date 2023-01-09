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14:47, 9 января 2023Мир

Вероятность переговоров Путина с Макроном и Шольцем в 2023 году оценили

Политолог Кортунов допустил новые контакты Путина с Макроном и Шольцем в 2023 году

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Диалог между президентом России Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эманнуэлем Макроном в 2023 году продолжится, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Однако, по его мнению, ожидать от переговоров прорыва и судьбоносных решений довольно трудно. О контактах между политиками в 2023 году специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Контакты Путина с Макроном и Шольцем будут продолжаться в той или иной форме. Об этом говорят и европейские лидеры. Они считают необходимым, чтобы разговор был

Андрей Кортуновгенеральный директор РСМД

«Вопрос — о чем будет разговор и насколько продуктивным он может быть? Здесь возможны варианты. Переговоры могут свестись к каким-то частностям: очередное продление сделки по зерну или какие-то гуманитарные темы, касающиеся ситуации на территории Украины, могут быть вопросы безопасности ядерных объектов и так далее. Но нельзя исключать и начало разговора о будущей системе европейской безопасности», — перечислил Кортунов.

При этом политолог подчеркнул, что в 2023 году по вопросу создания европейской системы безопасности сильного продвижения ожидать не стоит. Тем не менее какие-то обсуждения здесь исключать нельзя, добавил он.

Так что диалог, конечно, будет. Но ожидать от него каких-то судьбоносных решений или прорыва довольно трудно

Андрей Кортуновгенеральный директор РСМД

«Особенно на фоне того, что в конце прошлого года лидеры и бывшие лидеры Германии и Франции признали, что Минские соглашения рассматривались ими не как окончательное решение украинской проблемы, а скорее как возможность дать Киеву время для того, чтобы изменить положение дел в свою пользу», — напомнил Кортунов.

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Алена Шевченко
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