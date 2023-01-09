Российский скейтбордист разломал доску с изображением лидера Little Big

Скейтбордист Круглов разломал доску с изображением лидера Little Big в знак протеста

Многократный победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов разломал доску с изображением лидера Little Big Ильи Прусикина в знак протеста против его катания на скейтборде в виде креста. Соответствующее видео он опубликовал во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах Круглов прокатился на доске, затем сломал ее и выбросил в ведро.

«Илья Прусикин, приезжай к нам в скейтпарк. Дадим пару уроков и доску по росту подберем», — подписал спортсмен видео.

7 января переехавший в США музыкант опубликовал видео из американского скейтпарка. Солист группы использовал соединенные перпендикулярно доски с прикрепленными к ним роликами в качестве скейтборда. Зрители возмутились поступком артиста и назвали его поведение позором.

Ранее Прусикин пожаловался на нехватку денег. В свою очередь его возлюбленная, солистка Little Big Софья Таюрская, добавила, что они лишились дома, работы, друзей и страны, а также рассказала, что они бежали с двумя чемоданами.