Лидер Little Big прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети

Лидер Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети

Основатель и лидер образованной в Санкт-Петербурге группы Little Big Илья Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети. Соответствующее видео и комментарии появились в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Переехавший в США музыкант предстал на размещенных кадрах на фоне пальм в кедах и черных футболке и брюках. Он находился в скейтпарке, где воспользовался соединенными перпендикулярно досками с прикрепленными к ним роликами.

В свою очередь зрители возмутились поступком артиста. «Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?», «Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», «Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем», «Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище», «Грустно выглядит, популярность уходит», «Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», — заявили юзеры.

В ноябре сообщалось, что Илья Прусикин, который ранее переехал жить в США, пожаловался на нехватку денег. Его возлюбленная, солистка Little Big Софья Таюрская, добавила, что пара лишилась дома, работы, друзей и страны, а также подчеркнула, что музыканты «бежали» с двумя чемоданами.