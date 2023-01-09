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16:20, 9 января 2023Культура

В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове

Госпитализированный режиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В больнице рассказали об остающемся в реанимации режиссере Никите Михалкове. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель медицинского учреждения заявил, что кинематографист все еще остается в отделении интенсивной терапии, но не привел никаких других подробностей о состоянии Михалкова.

Ранее в понедельник, 9 января, издание MK.RU сообщило, что у режиссера подтвердили коронавирус. При этом Telegram-канал Mash утверждал, что тесты кинематографиста на наличие COVID-19 оказались отрицательными, а в качестве причины госпитализации врачи называют грипп.

О том, что Михалкова госпитализировали, стало известно 5 января. Утверждалось, что у режиссера пневмония, а его состояние оценивается как тяжелое. 6 января кинематографиста перевели в реанимацию.

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Евгений Шульгин
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