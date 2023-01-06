Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:38, 6 января 2023Культура

Никиту Михалкова перевели в реанимацию

Baza: режиссера Никиту Михалкова перевели в реанимацию в тяжелом состоянии

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российского режиссера и председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Кинодеятель находится в одной из московских больниц, пишет Telegram-канал издания Baza в пятницу, 6 января.

По данным канала, Михалков попал в реанимацию 5 января. Туда его перевезли из ГКБ №67. Baza утверждает, что у режиссера диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Однако в пресс-службе кинодеятеля сообщали, что у Михалкова диагностирован обычный грипп.

О госпитализации обладателя «Оскара» стало известно 5 января. Telegram-канал Baza сообщил, что Никита Михалков попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. «Интерфаксу» факт госпитализации подтвердил свой источник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал отказ Украины от прекращения огня на Рождество
На съемках клипа French Montana устроили стрельбу
Губерниев ответил заявившему о покупке Россией матчей на ЧМ-2018 экс-игроку МЮ
Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников
В США высказались об отказе Зеленского от рождественского перемирия
Британка спасла музей русского искусства в Испании от закрытия
Никиту Михалкова перевели в реанимацию
ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»
США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
Россиянка устроила перестрелку с полицейскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.