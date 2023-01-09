Спрогнозирован курс рубля в 2023 году

Глава НРА Розенцвет: в 2023 году нацвалюта будет стремиться к курсу 75 рублей за доллар

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет сообщила, что на протяжении 2023 года нацвалюта будет стремиться к балансовому для российской экономики курсу 75 рублей за доллар. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, основными причинами, по которым российская валюта может продолжить ослабевать в 2023 году, являются снижение цен на экспортируемые из страны ресурсы, потенциальное сокращение добычи нефти и газа, а также невозможность реализовать эти объемы.

Розенцвет подчеркнула, что курс рубля непосредственно зависит от стоимости нефти. Она добавила, что в первом полугодии дисконт российской нефти Urals к Brent может достигать 20-30 долларов.

«Поэтому средняя цена российской нефти Urals в первом полугодии будет в районе 60-65 долларов за баррель, но в отдельные моменты может падать и ниже. К концу года можно будет ожидать, что дисконты снизятся до 10-15 долларов и российская нефть будет торговаться в районе 95-110 долларов за баррель», — сказала она.

Ранее аналитики крупнейших банков спрогнозировали незначительное ослабление курса рубля к основным мировым валютам. По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м.

