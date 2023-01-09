Экономист описал будущее курса рубля

Экономист Беляев спрогнозировал укрепление рубля до 65 за доллар в конце января

Рубль ждет укрепление, поскольку в начале года закончится информационно-ажиотажный спрос на валюту, а также сработает положительное воздействие китайской экономики на российскую, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Курс валюты он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее мировые цены на нефть начали расти после ослабления антикоронавирусных мер в Китае. По состоянию на 7:50 по Москве цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,27 процента — до 79,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,38 процента, до 74,79 доллара за баррель.

По словам экономиста, на курсе отражаются не столько цены на нефть, сколько экспортный поток – общие продажи нефти, которые дают общую выручку. «Если в Китае начинается более активный рост экономики, растет потребление, значит, это наш шанс поставить больше нефти и получить больше выручки оттуда. Вот что больше влияет на общую стабилизацию и укрепление валюты, потому что это стабилизирует и укрепляет платежный баланс и спрос на рубли, потому что мы рассчитываемся в юанях и рублях — платежный баланс улучшается, и это работает на укрепление рубля», — объяснил он.

Однако радикального укрепления рубля, по мнению Беляева, ожидать не стоит. «Все-таки это будет укрепление нерадикальное, и укрепится, на мой взгляд, не больше чем до 65 рублей за доллар, и это произойдет, скорее, ближе к концу января», — поделился аналитик.

9 января в ходе торгов на Московской бирже рубль начал резко укрепляться — курс российской валюты вырос к доллару и евро почти на два рубля.

