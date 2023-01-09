Курс рубля резко вырос

Курс доллара упал ниже 70 рублей

В ходе торгов на Московской бирже 9 января рубль начал резко укрепляться — курс российской валюты вырос к доллару и евро почти на два рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс американской валюты по отношению к рублю опустился ниже 70 рублей, в нижней точке цена достигала 69,7 рубля. Параллельно падает и курс евро — по состоянию на 12:53 по московскому времени европейская валюта торговалась на уровне 74,8 рубля, снизившись с максимальной дневной отметки в 76,9 рубля.