Сопредседатель АдГ Хрупалла обвинил правительство Германии во втягивании в войну с Россией

Поставки все новых вооружений на Украину не отвечают национальным интересам Германии. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, его слова приведены на сайте парламентской фракции партии.

Комментируя заявление вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о возможной передаче Киеву танков Leopard, Хрупалла обвинил правительство страны во втягивании в войну с Россией, назвав партию «зеленых» главными подстрекателями. «Но война на Украине — это не наша война. Никакие обязательства ЕС или НАТО не заставляют нас встать на чью-либо сторону», — подчеркнул политик.

Вместо поставок оружия Хрупалла предложил задействовать дипломатию для того, что быстро разрешить конфликт путем мирных переговоров. Политик также призвал возобновить экономическое сотрудничество с Россией, которое, на его взгляд, на самом деле отвечает интересам немецких граждан.

8 января вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек допустил, что в будущем Германия может поставить Украине боевые танки Leopard. Политик пообещал, что немецкое правительство будет внимательно следить за обсуждениями этого вопроса, которые сейчас ведутся в стране, и согласует свои действия с партнерами. Однако уже на следующий день, 9 января, представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у правительства страны на данный момент таких планов нет.