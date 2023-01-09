В России предложили повысить зарплаты военнослужащим

Минобороны России предложило повысить зарплаты военнослужащим и силовикам в 1,105 раза

Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств необходимо увеличить оклады, считают в Минобороны России. Ведомство предлагает повысить им зарплаты на 10,5 процента с октября текущего года. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Подготовка проекта постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 года в размере 1,105 раза», — указано в документе. Соискателями инициативы являются МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия.

В октябре 2022 года денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России было проиндексировано на четыре процента, согласно постановлению правительства. А в 2023 году, согласно заявлению президента страны Владимира Путина в 2021 году, темпы индексации зарплат должны повысить дополнительно на пять процентов.

В конце декабря 2022 года Минобороны также выступило за увеличение предельных зарплат главам подведомственных предприятий. Ведомство предлагает повысить коэффициент, согласно которому предельная зарплата может превышать средний заработок рядовых сотрудников максимум в пять раз, до восьми. Документ предполагает рост предельных зарплат не только для руководителей предприятий (директоров, гендиректоров, начальников), но и для их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий (ФГУП и ФКП), подведомственных Минобороны.