В США осудили Киев за отказ от предложенного Путиным перемирия

Кандидат в вице-президенты США Барака: Путин показал миру истинное лицо Зеленского

Предложенное президентом России Владимиром Путиным рождественское перемирие, а точнее его невыполнение со стороны Киева, показало миру истинное лицо президента Украины Владимира Зеленского. Действия украинских руководителей осудил кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых и правозащитник Аджаму Барака.

«Институт изучения войны, принадлежащий Демократической партии, заявил, что призыв Российской Федерации к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть», — говорится в его сообщении.

5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. При этом Зеленский отверг предложение российской стороны. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».