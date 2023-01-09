Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров подал жалобу на приговор

Пожизненно осужденный Бекмансуров, устроивший стрельбу в Перми, подал жалобу на приговор

Пожизненно осужденный 19-летний россиянин Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пермский краевой суд.

По предварительным данным, рассмотрение жалобы состоится не раньше февраля.

28 декабря Бекмансурова признали виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Осужденного обязали выплатить в качестве морального вреда и материального ущерба 18,3 миллиона рублей.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 — были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

Многие студенты прыгали из окон, надеясь спастись. Обезвредить Тимура Бекмансурова удалось лейтенанту ДПС Константину Калинину, который первым прибыл на место трагедии.