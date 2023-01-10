Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:27, 10 января 2023Ценности

Перечислены самые модные прически 2023 года

Glamour: объемные укладки в стиле 1990-х годов обретут популярность в 2023 году

Фото: unsplash

Журналисты Glamour перечислили стрижки, которые станут особенно модными в 2023 году. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

Согласно материалу, актуальность обретет прическа, при которой обрамляющие лицо пряди имитируют букву «С». Отмечается, что любители такой укладки вдохновляются образом героини сериала «Друзья» Рейчел Грин. Плюс ко всему в моду войдут комбинированные стрижки. «Люди часто просят сочетание стрижек из 70-90-х годов», — уточнил парикмахер Пауль Персиваль.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«Если заболею и умру, то хоть красивым» Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
«Если заболею и умру, то хоть красивым»Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
5 июня 2020

Кроме того, популярными стали любые короткие прически, объемные укладки в стиле 1990-х годов и оформленные кудри. Самыми трендовыми также останутся челки-шторки и многослойные прически — например, «волчья стрижка» (объемные у корней волосы с филированными кончиками, которые создают эффект нерасчесанных волос — прим. «Ленты.ру»).

В январе журналисты Glamour назвали самую популярную прическу января 2023 года. Согласно отчету компании LookFantastic, количество поисковых запросов со словами «рубленый боб» выросли на 550 процентов с начала 2023 года. Эксперты связывают растущую востребованность стрижки с популярностью актрисы Дженны Ортеги, которая неожиданно прославилась благодаря сериалу «Уэнсдей» компании Netflix.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Медведев потребовал быстрее работать над танками
Россиян предупредили о второй волне гриппа
2022 год назвали одним из самых жарких в истории Европы
Медведев пригрозил уголовным наказанием за срыв контрактов по гособоронзаказу
Перечислены самые модные прически 2023 года
Пассажиры устроили драку с расистскими оскорблениями в самолете и пошли под суд
Экономика Азербайджана рекордно выросла
Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Запорожской области
Пьяную женщину высадили из самолета под песни и аплодисменты пассажиров
Россиянин решил сократить дорогу до дома, упал и вмерз в лед
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.