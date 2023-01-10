Перечислены самые модные прически 2023 года

Glamour: объемные укладки в стиле 1990-х годов обретут популярность в 2023 году

Журналисты Glamour перечислили стрижки, которые станут особенно модными в 2023 году. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

Согласно материалу, актуальность обретет прическа, при которой обрамляющие лицо пряди имитируют букву «С». Отмечается, что любители такой укладки вдохновляются образом героини сериала «Друзья» Рейчел Грин. Плюс ко всему в моду войдут комбинированные стрижки. «Люди часто просят сочетание стрижек из 70-90-х годов», — уточнил парикмахер Пауль Персиваль.

Кроме того, популярными стали любые короткие прически, объемные укладки в стиле 1990-х годов и оформленные кудри. Самыми трендовыми также останутся челки-шторки и многослойные прически — например, «волчья стрижка» (объемные у корней волосы с филированными кончиками, которые создают эффект нерасчесанных волос — прим. «Ленты.ру»).

В январе журналисты Glamour назвали самую популярную прическу января 2023 года. Согласно отчету компании LookFantastic, количество поисковых запросов со словами «рубленый боб» выросли на 550 процентов с начала 2023 года. Эксперты связывают растущую востребованность стрижки с популярностью актрисы Дженны Ортеги, которая неожиданно прославилась благодаря сериалу «Уэнсдей» компании Netflix.