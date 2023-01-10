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12:32, 10 января 2023Ценности

Названа самая популярная прическа января 2023 года

Журналисты Glamour назвали рубленый боб самой популярной прической начала 2023 года

Кадр: @davestanwell

Журналисты Glamour назвали прическу, которая стала самой популярной в январе 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте модного портала.

Согласно отчету компании LookFantastic, количество поисковых запросов со словами «рубленый боб» выросли на 550 процентов с начала 2023 года. Эксперты связывают растущую востребованность стрижки с популярностью актрисы Дженны Ортеги, которая неожиданно прославилась благодаря сериалу «Уэнсдей» компании Netflix.

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По словам парикмахера Дэна Стейнвела, такая прическа идеально подойдет любому типу волос. Специалист подчеркнул, что боб универсален и не требует тщательной укладки. «Просто дайте волосам высохнуть естественным путем — самый лучший способ укладки боба», — высказался он в заключение.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс. В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.

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Майя Пономаренко
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