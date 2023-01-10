Названо ставшее головное болью США российское оружие

Shukan Gendai назвал российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» головной болью для США

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали настоящей головной болью для американских военных, сообщил японский журнал Shukan Gendai.

Автор статьи напомнил, что уничтожить ракеты крайне сложно, с ними не справляются и системы противовоздушной обороны (ПВО) США. «Даже если удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен», — подчеркнул военный эксперт Масаки Такабэ. Он добавил, что «Авангард» двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия. Специалист назвал ракету головной болью США.

Как заявлял военный эксперт Алексей Леонков, «Авангард» разработан таким образом, что предсказать траекторию его полета невозможно, как невозможно и создать ракету, способную развить скорость, в несколько десятков раз превышающую скорость звука.

18 ноября стало известно, что ракетный полк начали перевооружать на стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком в Оренбургской области.