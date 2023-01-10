Россиянок предупредили об опасности проведения дома популярных бьюти-процедур

Косметолог Кристина Тогоева: проведение пилинга дома может вызвать ожог кожи

Проведение дома популярных и на первый взгляд несложных бьюти-процедур, например, пилинга с сильнодействующими кислотами, может быть опасным для здоровья, предупредила россиянок косметолог, дерматолог Кристина Тогоева. Врач пояснила Life, что выполнение некоторых манипуляций может вызвать ожог кожи.

Косметолог рассказала, что существуют процедуры для красоты, которые многим женщинам кажутся простыми, но если делать их самостоятельно, это может быть чревато плачевными последствиями. Например, пилинг с использованием кислот в неумелых руках может вызвать ожог. А после на месте травмированном участке кожи может образоваться рубец, предупредила об опасности Тогоева.

Пилинг — это процедура, подразумевающая контролируемый химический ожог кожи. После него кожа обновляется, стимулируется активация фибробластов, которые запускают синтез коллагена и эластина. Они в свою очередь создают каркас для кожи. Также во время пилинга отшелушивается роговой слой, кожа становится гладкая и ровная Кристина Тогоева косметолог

Опасно проводить дома и процедуру с использованием мезороллера, инструмента с тонкими иглами, которые посредством проколов в коже улучшают проникновение препаратов. Тогоева отметила, что, хотя процедура кажется несложной, она требует жесткого соблюдения санитарных правил. К тому же необходимо знать о противопоказаниях и возможных негативных воздействиях.

При склонности к формированию келоидных рубцов запрещается травмировать кожу

Все инъекционные процедуры противопоказано выполнять вне специализированных учреждений. «Сейчас много псевдокосметологов и без медицинского образования, принимающих пациентов на дому, — предупредила Тогоева. — Устранять их ошибки все равно придется в профессиональном салоне, и стоить это будет дорого».

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