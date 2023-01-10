Саакашвили рассказал об участии Ющенко в продаже Грузии «Буков»

Саакашвили заявил, что экс-президент Украины Ющенко помог Грузии купить «Буки» в 2007 году

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-президент Украины Виктор Ющенко помог Тбилиси купить зенитные ракетные комплексы «Бук» в 2007 году по минимальной цене, за что позже попал под уголовное дело. Об этом говорится в публикации на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) политика.

«Стыдно отказывать Украине в передаче системы "Бук"! При помощи президента Ющенко мы купили их в свое время за минимальную цену», — рассказал Саакашвили.

По словам экс-президента из-за участия в продаже «Буков» в отношении Ющенко было возбуждено уголовное дело во время президентства Виктора Януковича.

Ранее временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для издания «Европейская правда» заявил, что Киев попросил Тбилиси вернуть ЗРК. Запрос также включал поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin.

В Минобороны Грузии отказались отдавать Украине комплексы, так как республика за них заплатила.