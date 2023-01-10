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20:07, 10 января 2023Бывший СССР

Названо число погибших при взрыве газа в жилом доме в Казахстане

МЧС Казахстана сообщило о гибели трех человек при взрыве газа в Караганде

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

МЧС Казахстана назвало число жертв взрыва газа в жилом дома в Караганде. По данным ведомства, три человека погибли, еще один пострадал, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в квартире, где, по предварительным данным, произошел взрыв, были найдены тела трех погибших. Еще один человек был госпитализирован.

В МЧС также сообщили, что в доме произошел пожар, а также обрушились межэтажные плиты и перегородки.

О взрыве газа в 16-этажном доме в Караганде стало известно 10 января. Жители многоэтажки были эвакуированы, на месте работают спасатели и медики.

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Алевтина Запольская
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