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16:07, 10 января 2023Наука и техника

В России назвали три слабых места Stryker для Украины

Эксперт Мураховский назвал минусами БТР Stryker большие габариты и слабое вооружение

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

У американских бронетранспортеров (БТР) Stryker, которые Украина может получить от США, есть три слабых места. Их в комментарии для РИА Новости назвал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Основным преимуществом этих БТР эксперт назвал высокую подвижность на простой местности и комфортные условия для экипажа и десанта.

«В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение», — сказал специалист.

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Мураховский напомнил, что изначально этот БТР создавался для применения в конфликтах низкой интенсивности.

В январе газета Politico сообщила, что власти США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров Stryker, которые могут войти в очередной транш военной помощи Киеву.

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Иван Потапов
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