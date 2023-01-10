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16:26, 10 января 2023Интернет и СМИ

Западу предрекли катастрофу из-за противостояния с Россией

Al Mayadeen: военная поддержка Украины привела к катастрофическим последствиям для Запада

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Военная и финансовая поддержка Украины привела к катастрофическим последствиям для западных стран. Такое мнение о последствиях противостояния с Россией выразил обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

«Запад увеличил военную и экономическую поддержку Украины, несмотря на ее катастрофические результаты, наиболее важным из которых является почти полное истощение запасов, а также экономический спад, который вверг западную экономику в кризисы. Их последствиями стали рост протестных настроений и снижение покупательной способности жителей западных стран», — написал он.

Именно это угрожает единству Запада, которому он на словах был привержен на протяжении десятилетий, предрек автор статьи. «Однако западные лидеры намерены продолжать поддержку Украины, игнорируя интересы своих народов и экономические кризисы, несмотря на неспособность украинской армии, оснащенной западным оружием и военными советниками из НАТО, разгромить российскую группировку и вытеснить ее из Украины», — отметил обозреватель.

При этом автор обратил внимание на то, что беспрецедентные западные санкции против Москвы не достигли своего результата и не привели к краху российской экономики, а на международном уровне Западу не удалось сформировать крупную международную коалицию с целью политической и экономической изоляции России.

Ранее обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми счел поездку президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом сигналом бедствия перед разгромом российской армией Вооруженных сил Украины.

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Денис Савосин
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