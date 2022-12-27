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16:07, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

Поездку Зеленского в США назвали сигналом бедствия

Al Mayadeen: визит Зеленского в Вашингтон был сигналом бедствия перед разгромом ВСУ

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом российской армией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми.

«Это обычный визит в нормальной ситуации? Конечно, нет. Может это исторический и символический визит, как пытаются преподнести западные СМИ? Это последний сигнал бедствия перед неизбежным поражением в битве с российской армией на поле боя», — написал он.

По мнению автора статьи, российская армия разрушила украинскую систему ПВО, а увеличения западной военной помощи Киеву является доказательством успехов России в конфликте с Украиной. Обозреватель также заявил, что Россия проявила высокую экономическую стойкость, а санкции Запада против РФ провалились.

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Денис Савосин
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