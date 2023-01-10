Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 10 января 2023Россия

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Спикер Минобороны Конашенков сообщил о наступлении ВС России на донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в ходе наступления ВС России уничтожили до 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожен (...) один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявил Конашенков.

На этом фоне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о скором занятии российскими войсками Соледара.

Ранее Минобороны России показало кадры пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО
Пожар на севере Москвы попал на видео
Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы лишился части творческой команды
Прожорливый тюлень наведался к мужчине и лишил его 250 тысяч рублей
В Польше захотели запретить импорт сельскохозяйственного сырья из Украины
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с оружием
61-летний россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей
В России повысят уровень цифровой грамотности
Стало известно о росте расходов российского бюджета
Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.