Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Спикер Минобороны Конашенков сообщил о наступлении ВС России на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в ходе наступления ВС России уничтожили до 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожен (...) один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявил Конашенков.

На этом фоне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о скором занятии российскими войсками Соледара.

Ранее Минобороны России показало кадры пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.