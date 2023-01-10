Пушилин заявил о скором освобождении Соледара

Глава ДНР Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению

Соледар близок к освобождению, бои за город переместились в западную часть населенного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

«Сейчас бои уже сместились в западную часть. По сути, это единственное направление, через которое противник еще может отступать, спасать остатки своих подразделений», — сказал Пушилин, отметив, что подразделения украинской армии продолжают нести тяжелые потери.