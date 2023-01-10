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12:06, 10 января 2023Россия

Пушилин заявил о скором освобождении Соледара

Глава ДНР Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Соледар близок к освобождению, бои за город переместились в западную часть населенного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

«Сейчас бои уже сместились в западную часть. По сути, это единственное направление, через которое противник еще может отступать, спасать остатки своих подразделений», — сказал Пушилин, отметив, что подразделения украинской армии продолжают нести тяжелые потери.

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