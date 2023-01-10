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09:37, 10 января 2023Экономика

Бывшего главу McDonald's уличили в обмане

WSJ: бывшего главу McDonald’s Стива Истербрука обвинили в обмане инвесторов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывшего генерального директора McDonald’s Стива Истербрука уличили в обмане инвесторов. Он согласился на пятилетний запрет занимать должности в публичной компании, а также на штраф в размере 400 тысяч долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Истербрук был отправлен в отставку в 2019 году из-за обвинений в сексуальных отношениях с подчиненными. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила его в обмане. Речь идет о введении в заблуждение акционеров о причинах отставки экс-главы McDonald’s.

Истербрук руководил компанией с 2015 года. SEC не наложила штраф на McDonald’s, сославшись на сотрудничество компании во время расследования, а также на то, что сеть вернула средства, выплаченные бывшему гендиректору в качестве выходного пособия.

Сумма составляла 105 миллионов долларов. В августе 2020 года McDonald’s подал иск против Истербрука за сокрытие информации о количестве его служебных романов. В своем заявлении экс-глава принес извинения бывшим коллегам, совету директоров, а также франчайзи и поставщикам компании.

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Платон Щукин
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