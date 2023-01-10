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06:16, 10 января 2023Россия

В России порассуждали о ходе истории при предоставлении гарантий безопасности

Сенатор Пушков: если бы НАТО дала РФ гарантии безопасности, ход истории был бы иным
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале порассуждал о ходе истории при предоставлении Москве гарантий безопасности со стороны НАТО.

Сенатор отметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса пытается перевести конфликт в плоскость схватки «свободы и авторитаризма», однако это является ложной формулой и выдает политика времен холодной войны.

«Россию тревожат не свобода и демократия, тем более, что на Украине нет и не было ни того, ни другого, а собственная безопасность. Если бы НАТО дала России гарантии безопасности, ход истории был бы иным», — выразил мнение Пушков.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что разговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле.

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Марина Совина
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