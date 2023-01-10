В России порассуждали о ходе истории при предоставлении гарантий безопасности

Сенатор Пушков: если бы НАТО дала РФ гарантии безопасности, ход истории был бы иным

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале порассуждал о ходе истории при предоставлении Москве гарантий безопасности со стороны НАТО.

Сенатор отметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса пытается перевести конфликт в плоскость схватки «свободы и авторитаризма», однако это является ложной формулой и выдает политика времен холодной войны.

«Россию тревожат не свобода и демократия, тем более, что на Украине нет и не было ни того, ни другого, а собственная безопасность. Если бы НАТО дала России гарантии безопасности, ход истории был бы иным», — выразил мнение Пушков.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что разговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле.