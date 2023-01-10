ВМС США сообщили о перехвате в Оманском заливе судна с автоматами Калашникова

ВМС США: в Оманском заливе перехватили судно, переправлявшее более двух тысяч АК-47

Военно-морские силы (ВМС) США перехватили рыболовецкое судно, которое переправляло более 2000 автоматов Калашникова АК-47 из Ирана в Йемен. Об этом сообщается на сайте Центрального командования ВМС Соединенных Штатов.

Перехват судна произошел в Оманском заливе 6 января. В ходе проверки выяснилось, что оно контрабандой перевозило 2116 автоматов, проходя через международные воды по морскому маршруту из Ирана в Йемен.

«Перехваченное судно шло маршрутом, который исторически используется для контрабанды оружия хуситам, команда корабля состояла из шести йеменцев», — сказано в сообщении.

По словам командующего Центральным командованием ВМС США вице-адмирала Брэда Купера, данная поставка является частью «дестабилизирующей деятельности» Ирана. Сейчас ведется возвращение судна вместе с экипажем на родину.

В декабре 2022 года ВМС США сообщили о перехвате в Оманском заливе судна, незаконно провозившего более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Совет Безопасности ООН в апреле 2015 года принял Резолюцию 2216 по ситуации в стране. Она предусматривает запрет поставок оружия повстанцам-хуситам.