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15:06, 10 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 января

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 10 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: телеграм-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки на купянском направлении Украина потеряла до 20 военнослужащих, на южно-донецком направлении — 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на краснолиманском направлении — более 40 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады теробороны, на донецком направлении — до 50 человек.

Помимо этого, в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили три самолета ВСУ Су-25, а также уничтожили четыре самоходные артустановки Krab польского производства. Средства ПВО за сутки ликвидировали десять украинских БПЛА, также оказались поражены подразделения двух мотопехотных бригад ВСУ в ходе наступления на донецком направлении.

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Анастасия Шейкина
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Опубликована карта боевых действий на Украине
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