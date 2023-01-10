Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 10 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: телеграм-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки на купянском направлении Украина потеряла до 20 военнослужащих, на южно-донецком направлении — 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на краснолиманском направлении — более 40 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады теробороны, на донецком направлении — до 50 человек.

Помимо этого, в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили три самолета ВСУ Су-25, а также уничтожили четыре самоходные артустановки Krab польского производства. Средства ПВО за сутки ликвидировали десять украинских БПЛА, также оказались поражены подразделения двух мотопехотных бригад ВСУ в ходе наступления на донецком направлении.