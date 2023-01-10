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14:33, 10 января 2023Россия

В Минобороны заявили о потере ВСУ более 40 десантников и бойцов теробороны

Минобороны России заявило о потере ВСУ более 40 бойцов теробороны и десантников

Фото: Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 военнослужащих убитыми и ранеными на краснолиманском направлении. Об этом 10 января заявили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина потеряла бойцов из 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады теробороны, которые находились в районах населенных пунктов Серебрянка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР. На краснолиманском направлении российские военные за сутки также уничтожили бронетранспортер и три пикапа.

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9 января Минобороны отчиталось об уничтожении на краснолиманском направлении более 60 солдат ВСУ. Тогда российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям противника, которые базировались в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР.

6 января потери Украины на этом направлении составили 60 военнослужащих. Помимо этого, в ДНР и ЛНР были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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