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19:29, 10 января 2023Мир

ЕП потратил деньги на производство кассетных бомб вместо пенсионных вкладов

EUO: ЕП использовал пенсионные деньги для инвестирования в производство запрещенных бомб

Фото: Shutterstock

Менеджеры пенсионной программы Европарламента (ЕП) использовали деньги, которые должны были пойти в пенсионный фонд парламентариев, на производство в США запрещенных международными конвенциями кассетных бомб и табачную промышленность. О нецелевом инвестировании сообщает издание EU Observer (EUO).

Отмечается, что в результате этой схемы были куплены десятки тысяч акций американского ВПК и табачных компаний. Изначально в рамках этой добровольной программы евродепутаты должны были вносить денежные вклады в фонд на протяжении двух лет, и их доля вычиталась из ежемесячной компенсации за траты на канцелярские и офисные принадлежности.

Ранее Генпрокуратура Берлина сообщила, что изучает возможность подачи запроса о лишении депутатского иммунитета главы Минфина Германии и председателя Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую в ФРГ коалицию, Кристиана Линднера по подозрению в использовании должностного положения для получения личной выгоды. Речь идет о возможных связях министра с частным банком BBBank в Карлсруэ.

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Виктория Кондратьева
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