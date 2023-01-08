Главу Минфина Германии заподозрили в коррупции

Tagesspiegel: прокуратура Берлина заподозрила главу Минфина Германии Линднера в коррупции

Генпрокуратура Берлина изучает возможность подачи запроса о лишении депутатского иммунитета главы Минфина Германии и председателя Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую в ФРГ коалицию) Кристиана Линднера. Об этом пишет Tagesspiegel.

По данным издания, департамент борьбы с коррупцией генпрокуратуры хочет начать расследование в отношении Линднера по подозрению в использовании должностного положения для получения личной выгоды. Речь идет о возможных связях министра с частным банком BBBank в Карлсруэ. В мае 2022 года он направил видео со своей речью на 100-летие финансовой организации, умолчав при этом, что за год до этого взял кредит в этом же банке для покупки частного дома в Берлине. Кроме того, позже, летом 2022 года, Линднер взял у BBBank еще один кредит.

Если следствие придет найдет связь между видео, снятым для банка, и вторым кредитом Линднера, который он взял, уже находясь на должности главы Минфина, его действия могут признать противозаконными. Не исключено, что впоследствии расследование будет направлено против самого банка по подозрению в подкупе должностного лица.

В декабре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил Европарламент за коррупцию. Он подчеркнул, что в ЕП главенствует «огромный балаган», и призвал орган «привести себя в порядок».

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.