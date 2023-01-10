Патрушев связал отход США из Афганистана с конфликтом на Украине

Секретарь Совбеза Патрушев: США ушли из Афганистана для подготовки Киева к наступлению

США вывели войска из Афганистана для подготовки Киева к наступлению. Об этой связи действий США с конфликтом на Украине заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, его точку зрения подтвердили и в самих США.

«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине (...) Кстати, это подтвердил и госсекретарь США Блинкен, заявивший, что если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине», — заявил он в комментарии «Аргументам и фактам».

В том же интервью Патрушев отметил, что жители Украины должны понять, что страны Запада воюют их руками против России.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу, Кабул. Ряд экспертов, в том числе американских, и некоторые политики и дипломаты (среди них и российские) назвали произошедшее американским провалом. Вашингтон при этом настаивает, что вывод войск был необходим.