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13:12, 10 января 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о новой должности раскритикованного Кадыровым генерала

Песков не подтвердил назначение генерала Лапина главой штаба Cухопутных войск России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Кремль не подтверждает и не опровергает данные СМИ о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Cухопутных войск РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о новой должности генерала, раскритикованного главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что есть президентские указы открытые, а также указы под грифом «Секретно».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. <...> Среди тех указов, которые публикуются, такого указа (о назначении Лапина — прим. "Ленты.ру") до сих пор не было», — отметил Песков.

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Накануне источники РБК и URA.RU в Минобороны сообщили, что Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России.

Однако официального подтверждения от российского военного ведомства о новом статусе Лапина не было.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин присвоил генерал-полковнику звание Героя России.

Александр Лапин является командующим войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Он прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ.

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Анна Щербакова
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