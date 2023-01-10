Стало известно о получении раскритикованным Кадыровым генералом новой должности

РБК: раскритикованный Кадыровым генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России. О получении новой должности Лапиным РБК стало известно от источника в Минобороны.

Назначение Лапина также подтвердил источник URA.RU. Ранее генерал-полковник неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Официального заявления от Минобороны о новой должности Лапина пока не поступало.

До конца октября Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» в ходе специальной военной операции на Украине.

В ноябре военные попросили командующего Лапина вернуться в зону проведения СВО. До этого генерал уходил в трехнедельный отпуск, чтобы поправить здоровье.