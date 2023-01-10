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13:52, 10 января 2023Ценности

Стилист Рогов раскритиковал обложку журнала с Брэдом Питтом

Стилист Александр Рогов назвал обложку журнала W Magazine с Брэдом Питтом неудачной
Александр Рогов

Александр Рогов . Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал обложку журнала W Magazine с участием американского актера Брэда Питта. Размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.

На размещенном снимке звезда киноленты «Бойцовский клуб» позирует в белой футболке, рубашке в полоску и джинсах, в руке он держит бумажный стакан.

Рогов невысоко оценил данную фотосессию. «Как жутко некомплиментарно уже второй год подряд снимают Брэда Питта для W Magazine. Ему за что-то мстят?» — заявил он, назвав неудачными все обложки голливудского журнала, для которых также снялись актрисы Дженнифер Лоуренс, Марго Робби и Зои Кравиц.

Ранее Рогов в беседе с коллегой Гошей Карцевым обсудил образ поп-исполнителя Филиппа Киркорова, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала «Муз-ТВ». Стилист отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.

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Карина Черных
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