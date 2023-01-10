Российская актриса раскрыла закулисье популярного шоу Первого канала

Дарья Мороз рассказала о тяжелом режиме участников «Ледникового периода» на Первом канале

Российская актриса и участница популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале Дарья Мороз раскрыла закулисье передачи. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV она рассказала, что участники репетируют два номера в течение 10 дней, из-за чего сильно устают.

«Действительно, у нас был очень тяжелый режим на проекте. Фактически у нас было 10 дней на два номера, иногда меньше», — высказалась Мороз.

Актриса также добавила, что все участники шоу «были на нервах» из-за сложного режима, однако назвала неправильным решение блогера Дани Милохина по этой причине покинуть проект. «Мы в конце концов сами на это соглашались, как можно партнера бросить, мне кажется, так не делается», — отметила она.

Милохин выступал в популярном шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с известной фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. В конце октября блогер внезапно покинул шоу, объяснив свой поступок усталостью.

Программа «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

