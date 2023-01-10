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12:51, 10 января 2023Россия

Минобороны усовершенствует механизмы реагирования на гражданские инициативы

Министр обороны Шойгу пообещал улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны России усовершенствует механизмы реагирования на гражданские инициативы. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу 10 января, его слова приводит ТАСС.

«Будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», — пообещал министр на селекторном совещании Минобороны.

Он отметил, что решение подобных задач позволит нарастить боевые возможности государства и обеспечит сдерживание агрессии против России и ее союзников.

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Варвара Родикова
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