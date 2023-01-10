Врач предупредил об опасности секс-игр с бытовыми предметами

Хирург Гаврилов рассказал о застрявшей в анусе стопке, едва не сделавшей мужчину инвалидом

Секс-игры с бытовыми предметами могут быть опасными, предупредил проктолог, хирург Василий Гаврилов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что однажды ему пришлось иметь дело с пациентом, который едва не стал инвалидом из-за застрявшей в анусе стеклянной стопки.

Гаврилов пояснил, что чаще всего на приеме пациенты с инородными телами в неожиданных местах приводят нелепые объяснения: например, «голый в ванной упал на предмет». По его словам, в этом нет смысла, поскольку врачи знают, как на самом деле люди попадают в такие ситуации.

Пациенту со стопкой в заднем проходе пришлось сознаться, что он «заигрался» в процессе самоудовлетворения. Мужчина засовывал стопку дном вперед, предварительно уложив ее в пакет, чтобы упростить извлечение, однако не рассчитал глубины.

В процессе вставки стопки пациент завел ее слишком глубоко, и она прошла в прямую кишку. При попытке извлечь ее пакет порвался, а стопка оказалась в прямой кишке «в свободном плавании». Врачи извлекали стопку под общим наркозом, обхватив стопку зажимами и аккуратно вращая ее Василий Гаврилов проктолог, хирург

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что в прямой кишке есть короткий анальный канал длиной от двух с половиной до трех сантиметров с большим количеством рецепторов. Как раз к стимуляции этих рецепторов, по его словам и стремятся любители инородных тел, но попадают впросак из-за незнания анатомии.

Гаврилов отметил, что секс-игрушки для прямой кишки имеют особую форму и специальную ручку или ограничитель для профилактики «потери» игрушки внутри организма.

«Также необходимо помнить, что многократные попытки самостоятельно извлечь посторонний предмет и позднее обращение к врачу могут привести к травмам толстой кишки, что с высокой вероятностью потребует выведение кишки на живот с формированием колостомы», — добавил специалист.

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