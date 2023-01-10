МИД России оценил сообщения об участии дипломатов Казахстана в акциях на Украине

Представитель МИД РФ Захарова: власти Казахстана не имеют отношения к акциям на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сообщения об участии дипломатов Казахстана в акциях на Украине. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, российскую сторону заверили в том, что власти Казахстана не имеют никакого отношения, в частности, к установке «юрты несокрушимости» в Буче. «Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», — добавила она.

При этом представитель МИД подчеркнула, что «весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», чтобы избежать раскручивания темы с целью нанесения ущерба партнерству двух стран.

В декабре 2022 года Казахстан передал Украине 41 электрогенератор. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к коллективному поиску формулы мира на Украине.