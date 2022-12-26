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17:10, 26 декабря 2022Бывший СССР

Казахстан передал Украине электрогенераторы

В Минздраве Украины заявили, что Казахстан передал стране 41 электрогенератор для больниц

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Казахстан передал Украине 41 электрогенератор. Об этом украинское Министерство здравоохранения сообщило на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве отметили, что генераторы были переданы для обеспечения электричеством больниц республики. В Минздраве уточнили, что аппаратуру отправят в Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности к коллективному поиску формулы мира на Украине. «Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — подчеркнул глава республики.

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Георгий Нестеров
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