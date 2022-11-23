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19:56, 23 ноября 2022Бывший СССР

Токаев призвал к коллективному поиску формулы мира на Украине

Президент Казахстана Токаев призвал к коллективному поиску формулы мира на Украине

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к коллективному поиску формулы мира на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия», — сказал Токаев.

Он отметил, что переговоры в Стамбуле дали надежду, но в силу разных причин соглашение было подорвано. «Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — подчеркнул президент Казахстана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал начать вести мирные переговоры по ситуации на Украине. По его мнению, кровопролитие в стране необходимо прекратить.

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Алевтина Запольская
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