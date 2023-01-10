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21:56, 10 января 2023Спорт

Гонщика сняли с международного чемпионата из-за скандала с флагом России

Гонщика Мигаля отстранили от международного турнира в Омане из-за ошибки с флагом России

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российского пилота и основателя команды Fresh Auto Drift Дениса Мигаля отстранили от участия в Oman International Drift Championship (OIDC) из-за скандала с триколором. Об этом сообщает Autosport.com.

Причиной стала техническая ошибка организаторов международного чемпионата, которые сначала попросили Мигаля выступать в нейтральном статусе, а затем сами поместили флаг России возле его имени. Спортсмен рассказал, что SMM-команда исправила ошибку, заменив триколор на черное изображение, однако изначальная картинка вызвала возмущение многих болельщиков.

Мигаль заявил, что после волны хейта Автомобильная федерация Омана сняла его с соревнований, не объяснив своего решения. Гонщик подчеркнул, что его команде было отправлено частное письмо с извинениями.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Андрей Стрельцов
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