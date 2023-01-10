Российские войска уничтожили контрбатарейные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении войсками американских станций AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в ДНР

Российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы AN/TPQ-50 И AN/TPQ-36, произведенные в США, в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам во вторник, 10 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российские военные уничтожили три буксируемые гаубицы Д-20 в Луганской народной республике и Сумской области.

За сутки были подбиты две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ДНР, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске, разъяснили в Минобороны.

9 января российское военное ведомство отчиталось об уничтожении двух американских контрбатарейных станций AN/TPQ-50 в районах донецких населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко. Тогда же в районе Ивановки ЛНР на огневой позиции была уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

4 января сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц западного вооружения Украины. Среди них оказались две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.