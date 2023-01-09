Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 9 января 2023Россия

Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50

В Минобороны заявили об уничтожении двух американских контрбатарейных станций AN/TPQ-50

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что станции, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), располагались в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко.

Также, в районе Ивановки Луганской народной республики (ЛНР), на огневой позиции была уничтожена артиллерийская система М777 производства США. В районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также в Новоданиловке и селе Степное Запорожской области российские войска уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу Д-30.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
Литва отказывала белорусам во въезде после вопросов об Украине
В НАТО допустили отправку на Украину западных танков
В Польше раскрыли масштаб поставок танков Leopard Украине
Российский суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны»
Вероятность переговоров Путина с Макроном и Шольцом в 2023 году оценили
Банк России представил новые способы расчетов между странами
Самый дорогой отдых россиян в 2022 году обошелся по цене двух квартир в Москве
В одежде жены Бибера увидели ответ на насмешки по поводу ее происхождения
Китаю предрекли «коронавирусное цунами» в лунный Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.