Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50
Российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что станции, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), располагались в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко.
Также, в районе Ивановки Луганской народной республики (ЛНР), на огневой позиции была уничтожена артиллерийская система М777 производства США. В районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также в Новоданиловке и селе Степное Запорожской области российские войска уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу Д-30.