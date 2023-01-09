Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50

В Минобороны заявили об уничтожении двух американских контрбатарейных станций AN/TPQ-50

Российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что станции, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), располагались в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко.

Также, в районе Ивановки Луганской народной республики (ЛНР), на огневой позиции была уничтожена артиллерийская система М777 производства США. В районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также в Новоданиловке и селе Степное Запорожской области российские войска уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу Д-30.