69-я параллель
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14:24, 10 января 202369-я параллель

В российское село пришли 60-градусные морозы

Якутское управление по Гидрометеорологии сообщило о похолодании до минус 61 в селе Жилинда

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В селе Жилинда в Якутии столбики термометров опустились до минус 61 градуса. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутского управления по Гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в этом населенном пункте давление составляет 757 миллиметров ртутного столба, ветра нет.

Из данных метеорологов следует, что в десяти районах российского региона температура воздуха опустилась ниже 45 градусов, минус 50 градусов в ночное время зафиксировано на северно-западе и северо-востоке Якутии.

С 12 января на севере Якутии ожидаются морозы до минус 65 градусов, предупредили специалисты. 12 января холодная воздушная масса сместится с северо-запада на запад, а затем на центральную часть региона. Аномально холодные температуры в регионе продержатся до 16 января, они будут сопровождаться туманами на большей его части.

Аномальные морозы также пришли в Магаданскую область. Там в поселке Сеймчан, где похолодало до минус 53 градусов, полностью отменили занятия в школах. В Ягодном, Дебине и Синегорье домой отправили учиться младшеклассников — в этих поселках 50 градусов мороза.

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Анастасия Шейкина
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