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04:00, 10 января 2023Ценности

Мать модели примерила наряды дочери и восхитила пользователей сети

Мать модели Кайлы Уилсон примерила наряды дочери и восхитила пользователей сети

Кадр: TikTok.com/@kaylawilssonn

Мать модели и блогерши Кайлы Уилсон примерила наряды дочери и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео манекенщица опубликовала TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах женщина появилась в коротком приталенном пиджаке и юбке-карандаше, собрав волосы в высокий пучок. Затем она предстала перед камерой в одежде родственницы, которая состояла из зеленого кроп-топа с глубоким декольте и черных брюк. Кроме того, героиня видео распустила волосы, уложив их объемными волнами. «Превращаю мою маму в себя», — подписала инфлюэнсерша.

В свою очередь зрители поделились своей реакцией на увиденное в комментариях, сделав комплименты внешности женщины. «Как потрясающе она выглядит!», «Самая красивая!», «Сногсшибательна», — отметили юзеры.

В декабре женщина примерила откровенный наряд своей дочери на камеру и восхитила ее подписчиков изменившейся внешностью.

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Алина Гостева
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