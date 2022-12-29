50-летняя женщина примерила откровенный наряд дочери и восхитила подписчиков

Мать блогерши Алексы Уэйр примерила облегающий комбинезон и восхитила подписчиков

Женщина примерила откровенный наряд своей дочери на камеру и восхитила ее подписчиков изменившейся внешностью. Соответствующий видеоролик появился на странице Алексы Уэйр в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах 50-летняя мать блогерши предстала перед зрителями в повседневной одежде. Так, она надела желтые обтягивающие брюки и розовую толстовку с капюшоном. При этом героиня материала завязала волосы в хвост и надела очки.

Затем женщина продемонстрировала белый облегающий комбинезон с декольте до пупка, который оголил ее спину. Кроме того, она распустила волосы и надела туфли на высоких каблуках. Также родительница Уэйр дополнила свой образ сумкой кремового оттенка с тонким ремешком.

Подписчики восхитились внешним видом героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «Как же мама хороша!», «Да она просто великолепна!», «Я бы хотела увидеть реакцию ее мужа», — заявили они.

Ранее в декабре советская и российская актриса Рената Литвинова примерила наряд, который создала ее дочь-дизайнер Ульяна Добровская, и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией фото, на одном из которых она запечатлена в топе, сшитом из нескольких бюстгальтеров белого цвета. При этом Литвинова надела под него майку телесного оттенка и зауженные брюки в тон.

