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00:43, 10 января 2023Россия

В МИД назвали «политический кошмар» Запада

Замглавы МИД Руденко назвал «политическим кошмаром» Запада сближение России с Азией
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: РИА Новости

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью «Известиям» рассказал, что западные страны сильно недовольны тем, что Москва сближается с Азией, и назвал это их политическим и экономическим кошмаром.

«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что при этом Западу безразлично, происходит ли улучшения отношений России с азиатскими государствами по линии специальной военной операции (СВО) на Украине, или же по каким-либо другим причинам. По словам Руденко, врагам Москвы и раньше не удавалось помешать ей в этом вопросе, а в 2022 году мир и вовсе перестал «следовать навязываемым Западом правилам игры».

Ранее заместитель секретаря донецкого отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов обвинил Киев в готовности жертвовать украинцами в интересах Запада, чтобы тот мог свести счеты с Россией.

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Марина Совина
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