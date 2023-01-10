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17:09, 10 января 2023Экономика

Интерес Китая к редким сортам российской нефти объяснили

Аналитик Демидов допустил, что Китай станет перепродавать нефть из РФ в ЕС

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Китай не в первый раз совершает закупку редких сортов российской нефти Arco, «Варандей» и «Новый порт». Вероятно, компании из России и китайские НПЗ договорились о новой цене после введения потолка цен, предположил разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Пробные партии из Мурманска с этими сортами нефти уже уходили в Китай в конце 2022 года, — напомнил аналитик. — Сейчас могу предположить, что российские компании и китайские НПЗ договорились о цене после введения потолка и Китай может начать покупать много больше российской арктической нефти как легких, так и высокосернистых сортов».

По словам Демидова, до настоящего момента эта нефть почти полностью уходила в Европу, но после декабря российским компаниям пришлось искать новых покупателей на данные сорта. Китай здесь может выступать именно тем клиентом, который способен выкупать большие объемы как для внутреннего потребления, так и с целью последующей перепродажи в ЕС.

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«Arco — высоковязкая высокосернистая нефть. Требует глубокой переработки. Не во всех странах есть такие НПЗ. Переработка требует высоких издержек, но по составу похожа на тяжелые сорта ближневосточных нефтей, что хорошо для Азии, так как их заводы строились именно под эти нефти. Два других — малосернистые. Их легко перерабатывать. Дело в том что их добывается мало, почти все уходили в Европу. Сейчас и легкую, и тяжелую нефть будем транспортировать в Китай», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Демидов также допустил, что Россия может предоставлять Китаю значительные дисконты, торгуя в пределах 35-42 долларов за баррель при потолке цен в 60.

Россия начала поставки в Китай трех арктических сортов нефти, в том числе редкого высокосернистого и плотного сорта Arco. Об этом со ссылкой на выводы аналитической компании Vortexa Ltd сообщает Bloomberg.

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Наталия Белова
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